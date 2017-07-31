Часть внутреннего кольца КАД закроют на месяц

Внутреннее кольцо КАД в районе моста через реку Большая Охта полностью перекроют на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 1 августа до 31 августа на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо автодороги.

«Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Причиной перекрытия КАД станут работы по устранение дефектов и повреждений на ранней стадии износа дороги. «В составе комплекса работ, будет выполнена замена опорных частей с поднятием пролетного строения, усиление узлов опирания пролетного строения на опорную часть» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.