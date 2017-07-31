Метрополитен попросил Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров

Метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", - рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе метрополитен проводил эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Сейчас в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом. "Тех, у кого багаж небольшой - дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

"Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь-восемь или десять, пройдет только десять процентов пассажиров", - заявил он. По его мнению, исполнить закон можно без вреда для пассажиров, но в других условиях работы.