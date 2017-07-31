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Метрополитен попросил Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров

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Очередь на станции метро "Электросила"
© Фото: Instagram / @andrey_kutovoy

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Эксперимент на некоторых станциях показал, что проверка всех "звенящих" на рамках пассажиров нарушает работу подземки.

Метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", - рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе метрополитен проводил эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Сейчас в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом. "Тех, у кого багаж небольшой - дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

"Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь-восемь или десять, пройдет только десять процентов пассажиров", - заявил он. По его мнению, исполнить закон можно без вреда для пассажиров, но в других условиях работы.

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