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ФАС возбудила дело в отношении операторов из-за цены роуминга

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Расследование по поводу формирования стоимости роуминга в России началось еще в марте.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "ВымпелКома", "МегаФона", МТС и "Т2 Мобайл" из-за цены роуминга в разных тарифах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

"Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение возбудить дело в отношении "большой четверки", - рассказал он.

ФАС потребовала от операторов уравнять цену роуминга в середине июля, так как выявила нарушения закона о защите конкуренции. Операторы связи должны были изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

При этом само расследование по поводу формирования стоимости роуминга в России началось еще в марте 2017 года. Операторы связи не смогли выполнить условия, которые им выдвинула ФАС. Среди них снижение стоимости услуги.

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