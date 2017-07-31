Ленинскиий районный суд отменил три штрафа в отношении петербургского метрополитена. Административные наказания были назначены Ространснадзором после внеплановой проверки подземки. Об этом сообщается на официальном сайте метро.

Проверка была проведена сразу после теракта, с 4 по 28 апреля. Тогда ведомство отчиталось, что выявило ряд нарушений, однако подробностей раскрывать не стало из-за соображений безопасности.

Суд признал, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями.

В частности, Ространснадзор нарушил федеральный закон о проверке номер 294, нормы КоАП РФ при составлении акта проверки, протоколов о правонарушении, а также еще ряд документов.

Теракт произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли. На данный момент в больницах остаются трое пострадавших. При этом Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при взрыве.