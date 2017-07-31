Собственник «Банкирского дома» Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск

Собственник АО АКБ «Банкирский дом» Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Лыков проходит по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей банка. По данным следствия, Лыков, будучи фактическим собственником банка, ввел в заблуждение его сотрудников.

Он зачислил крупную сумму на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о якобы внесении им наличных в кассу банка. При этом никаких денег Лыков в кассу не вносил.

В июле 2017 года Лыков был вызван в петербургский СК для предъявления ему обвинения. В назначенное время Лыков не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, поэтому сейчас он объявлен в розыск.

Центробанк РФ лишил лицензии «Банкирский дом» в марте 2016 года. Причиной этому стали сомнительные финансовые действия кредитной организации, а также то, что у банка закончились собственные средства. В августе 2016 года в банке прошли обыски, после чего было возбуждено уголовное дело.