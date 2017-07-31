Президент России Владимир Путин запретил использование средств для обхода блокировок сайтов. Он подписал соответствующий пакет поправок к законодательству. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума одобрила запрет анонимайзеров 21 июля, ее решение 25 июля также поддержал Совет Федерации. Теперь ФСБ и МВД получат полномочия находить сервисы, которые помогают получать доступ к заблокированным в России сайтам.

В случае, если владельцы таких сервисов не запретят доступ к запрещенной в России информации, то сервисы будут заблокированы. Запрет анонимайзеров, VPN и других средств, помогающих обходить блокировки сайтов в России, вступит в силу с ноября 2017 года.