ГУП «ТЭК СПб» 31 июля проверит на прочность теплосети в Невском районе. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

Проверку на прочность и плотность пройдут распределительные тепловые сети от котельной на улице Бехтерева, 1 корпус 2. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

Предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с 22 мая. По состоянию на сегодняшний день из 261 испытания завершено 254.