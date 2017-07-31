В Петербурге 31 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. Во второй половине дня синоптики также обещают дожди и грозу. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, при грозах порывистый", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца был в 04:36, закат будет в 21:32. После заката температура воздуха опустится до плюс 18 градусов, ночью также будет гроза.