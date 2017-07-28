Защитники парка Малиновка собрали 770 подписей к депутатам ЗакСа

Защитники парка Малиновка собрали 770 подписей к депутатам петербургского Законодательного собрания. Петербуржцы выступают против строительства в парке и требуют вернуть прогулочную часть парка в ЗНОП 7057 (парк Малиновка). Об этом сообщается в группе активистов "ВКонтакте".

Пикеты длились последние три дня, 26, 27 и 28 июля - в общей сложности шесть часов. Общественники также собирали подписи в Топонимическую комиссию с просьбой присвоить название центральной аллее парка "В Память Дороги жизни".

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что застройки парка Малиновка не будет, несмотря на то, что депутаты ЗакСа уже одобрили Генплан с застройкой парка. Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью. При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено.