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Buzzfeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

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© Фото: РИА «Новости»

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ФБР считает, что бывший министр печати РФ и глава "Газпром-медиа" был избит до смерти.

Умерший в 2015 году в США бывший министр печати РФ и глава "Газпром-медиа" Михаил Лесин на самом деле был убит. Новую версию случившегося опубликовало издание Buzzfeed, пишет "Медуза". По официальной версии, он умер в результате несчастного случая.

По утверждению двоих агентов ФБР и одного сотрудника разведки, с которыми говорил Buzzfeed, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки уточнил, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.

Собеседники Buzzfeed сами не участвовали в расследовании смерти Лесина, однако общались с теми, кто занимался этим делом.

Два агента ФБР рассказали изданию, что в США Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". Собеседники Buzzfeed утверждают, что Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

"Никто в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили, и что за этим стоит Путин", - сказал один из собеседников издания. Источники Buzzfeed утверждают, что в 2015 году Лесин якобы "прятался" в Швейцарии, опасаясь за свою жизнь.

C властями США он связался, предполагается в статье, потому что у него "заканчивались варианты мест, где он мог укрыться". По какой причине Лесину надо было скрываться, в статье не уточняется.

Михаила Лесина нашли мертвым 5 ноября 2015 года на полу вашингтонской гостиницы в центре города. С 1999 по 2004 годы он был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ, до 2009 года - советником президента по вопросам развития СМИ и информационных технологий. С октября 2013 года до кончины Лесин возглавлял "Газпром-медиа холдинг".

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