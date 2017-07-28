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Картина дня: мощи Николая Чудотворца и репетиция Дня ВМФ

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© Фото: arrivo.ru

Темы дня

Как Петербург прощался со святыней из Италии, а также как прошел финальный прогон военных кораблей по невскому фарватеру.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали мощи Николая Чудотворца, которые сегодня, 28 июля, покинули Петербург. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (09:55), «Пятый канал» (10:05) и «Санкт-Петербург.ру» (11:15).

Святыня, впервые за 930 лет вывезенная из Италии, пробыла в России два месяца и вернулась в город Бари. Проводы мощей возглавит патриарх Кирилл. Сначала он совершит праздничное богослужение в Троицком соборе лавры. Затем в 14 часов предстоятель РПЦ совершит молебен у ковчега со святыней, который после повезли в аэропорт Пулково.

В прощании также участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко, бизнесмен и друг президента Константин Голощапов, вице-губернатор Северной столицы Константин Серов, полпреда президента по СЗФО Николай Цуканов и другие представители власти и бизнеса.

За две недели мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонились около 500 тыс. человек. Приезд святыни в Москву и Северную столицу стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

Завтра, 29 июля, патриарх Кирилл возглавит в Петербурге заседание священного синода РПЦ, на котором будут рассмотрены насущные проблемы Церкви. В воскресенье патриарх совершит богослужение Никольском морском соборе Кронштадта. Затем глава РПЦ примет участие в праздновании 320-летия Военно-морского флота России.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала генеральная репетиция Дня ВМФ в Петербурге. По невскому фарватеру проходил финальный прогон военных кораблей. Также репетиция шла на Сенатской площади, где маршировали курсанты. Посмотреть на репетицию пришли тысячи жителей и гостей города.

Из-за репетиции в центре города развели четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный. Это привело к сбою работы навигаторов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «АиФ - Петербург».

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