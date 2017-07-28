Картина дня: мощи Николая Чудотворца и репетиция Дня ВМФ

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали мощи Николая Чудотворца, которые сегодня, 28 июля, покинули Петербург. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (09:55), «Пятый канал» (10:05) и «Санкт-Петербург.ру» (11:15).

Святыня, впервые за 930 лет вывезенная из Италии, пробыла в России два месяца и вернулась в город Бари. Проводы мощей возглавит патриарх Кирилл. Сначала он совершит праздничное богослужение в Троицком соборе лавры. Затем в 14 часов предстоятель РПЦ совершит молебен у ковчега со святыней, который после повезли в аэропорт Пулково.

В прощании также участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко, бизнесмен и друг президента Константин Голощапов, вице-губернатор Северной столицы Константин Серов, полпреда президента по СЗФО Николай Цуканов и другие представители власти и бизнеса.

За две недели мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонились около 500 тыс. человек. Приезд святыни в Москву и Северную столицу стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

Завтра, 29 июля, патриарх Кирилл возглавит в Петербурге заседание священного синода РПЦ, на котором будут рассмотрены насущные проблемы Церкви. В воскресенье патриарх совершит богослужение Никольском морском соборе Кронштадта. Затем глава РПЦ примет участие в праздновании 320-летия Военно-морского флота России.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала генеральная репетиция Дня ВМФ в Петербурге. По невскому фарватеру проходил финальный прогон военных кораблей. Также репетиция шла на Сенатской площади, где маршировали курсанты. Посмотреть на репетицию пришли тысячи жителей и гостей города.

Из-за репетиции в центре города развели четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный. Это привело к сбою работы навигаторов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «АиФ - Петербург».