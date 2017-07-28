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Мотопробег 29 июля ограничит движение в центре Петербурга

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© Фото: vk.com/nca

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Он пройдет в рамках первого международного фестиваля «Мотостолица».

Мотопробег вечером 29 июля ограничит движение в центре Петербурга. Он пройдет в рамках первого международного фестиваля «Мотостолица». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 21:30 будет ограничено движение транспорта, а также возможность стоянки автотранспорта по ходу движения мотоколонны: Манежная площадь – Караванная улица – Невский проспект – Адмиралтейская набережная – площадь Труда – Конногвардейский бульвар – Вознесенский проспект – Измайловский проспект – 1-я Красноармейская улица – Загородный проспект – Бронницкая улица – Бронницкая улица, 24 (клуб «Космонавт»).

Кроме того, из-за самого фестиваля прекращено движение по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади вплоть до 23:00 02 августа, а также до 23:00 31 июля по Караванной улице от Инженерной улицы до Итальянской улицы, Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади и Манежной площади.

Фестиваль пройдет 29 и 30 июля в рамках празднования Дня ВМФ. Центральным событием субботы станет прибытие в 14:00 колонны ретро-мотоциклов из Царского Села на Манежную площадь. Старинные, спасенные от тлена и отреставрированные в мастерских мотоциклы станут главным объектом исторической экспозиции. 

29 июля в 17:00 на главной сцене состоится официальная церемония открытия фестиваля. Здесь гости смогут посетить эксклюзивную кастом-зону и убедиться, что кастом-байки (мотоциклы, собранные вручную) – это не просто выставочные образцы, но и полноценные ездовые машины. Именно в этой зоне можно будет «пожечь 360-ю резину», послушать, как звучат прямотоки мощнейших двигателей и узнать все подробности об истории их создания и стоимости.

В зоне мото-дилеров будут представлены образцы современной мотоциклетной техники: все классы, разнообразные сферы использования, различные марки и модели – все многообразие мотоиндустрии. Кроме того, здесь же можно будет ознакомиться с новинками в сфере сопутствующих товаров и экипировки. 

Зрелищности фестивалю добавит экстремальная шоу-программа спортсменов в дисциплине мототриала. Захватывающие дух прыжки и перевороты в воздухе, преодоление немыслимых препятствий и просто виртуозное владение мотоциклом и своим телом никого не оставят равнодушным! В перерывах между выступлениями спортсменов на мототреке будут проходить тест-драйвы новых мотоциклов, а также не менее увлекательные показательные выступления мотосообществ города. 

Что касается самого пробега, то ночной световой парад мотоциклов также посвятят Лню ВМФ. Среди разведенных мостов и военных кораблей, поздравляя Флот, по набережным Петербурга проедет колонна с 200 факельщиками с файерами. В ответ корабли гудками и светом поприветствуют мотоциклистов. 

На Манежной площади оба дня будут работать также виртуальная интерактивная площадка, зона шуточных свадеб и мотоимиджа, а также фуд-корт и зона торговли. Детская зона традиционно будет организована с помощью Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой позовет на свои улицы маленьких «мотоциклистов», где они смогут впервые познакомиться с техникой и правилами дорожного движения под присмотром опытных преподавателей.

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