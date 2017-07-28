Кубков по велоспорту и фестиваль Harley Days ограничат движение в Петербурге. Об этом сообщили в комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

30 июля с 10:00 до 16:00 в связи с проведением кубка Северной столицы по велоспорту на шоссе движение транспортных средств будет прекращено по участку Левашовского шоссе от 14-й дорожки до 7,5 км (подъезд к дому номер 20/2 по Левашовскому шоссе).

Кроме того, с 00:00 31 июля до 21:00 1 августа в связи с проведением мотофестиваля St.Petersburg Harley Days движение транспортных средств будет ограничено по площади Островского, а также с 07:00 3 августа до 21:00 4 августа и с 21:00 5 августа до 24:00 7 августа по переулку Крылова и улице Зодчего России.

По самой площади Островского движение транспортных средств будет прекращено с 21:00 1 августа до 24:00 7 августа, а также с 21:00 4 августа до 21:00 5 августа по переулку Крылова и улице Зодчего Росси.