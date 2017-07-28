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Польша обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

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© Фото: Алексей Витвицкий / РИА "Новости"

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Таким образом ответили на опубликованные Минобороны РФ документы 1944-1945 годов об освобождении Польши.

Польша обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны. Таким образом Институт национальной памяти (IPN) ответил на опубликованные 18 июля Минобороны РФ документы 1944-1945 годов об освобождении Польши. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы - специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии - необъективными.

По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации. Речь идет о фразе на сайте Минобороны: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время.

"С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе", - пишут авторы заявления, приводя данные о том, что советские войска и НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тыс. участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу, а офицеров АК арестовали и отправили в лагеря в СССР.

В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в Польше публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны, они содержали "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".

Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения. Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

"Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", - заключают авторы документа.

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