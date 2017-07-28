В Петербурге на 29 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

Лучшее в Петербурге

День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

«Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.