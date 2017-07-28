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В Петербурге на 29 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

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© Фото: bankoboev.ru

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По данным Гидрометцентра, высока вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Петербурге на 29 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. По данным Гидрометцентра, высока вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Аналогичные метеоусловия прогнозируются в Ленобласти, Петрозаводске, Пскове, Мурманске и Великом Новгороде. На официальном сайте Гидрометцентра опубликована карта опасных явлений.

Ранее ГУ МЧС России по Петербургу предупредило о дождях, грозе и сильном ветре на выходных, 29 и 30 июля.

Фото: meteoinfo.ru

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