В Петербурге ко Дню ВМФ заложили две новые подлодки. Субмарины открывают серию из шести подлодок для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Церемония закладки двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" прошла 28 июля на АО "Адмиралтейские верфи".

Согласно условиям контракта, первая подлодка будет передана ВМФ в 2019 году. Завершение строительства всей серии намечено на 2022 год.

"Сегодня закладывается две ДПЭЛ. На первой из них - "Петропавловск-Камчатский" - уже готовы гидравлические блоки. Уверен, что 25 ноября 2019 года она будет передана ВМФ", - отметил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бутаков.

"Благодаря вашим усилиям мы уже показали, что на Черноморский флот с плохими намерениями не стоит приходить, теперь перед вами стоит задача укрепить Тихоокеанский флот", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Подводные лодки проекта 636.6 имеют автономность плавания 45 суток. Рабочая глубина погружения составляет 240 метров, предельная - 300 метров. Экипаж - 52 человека. Надводное водоизмещение - 2350 кубических метров. Длина - 73,8 метра, ширина - 9,9 метра. Дальность плавания - 400 миль.