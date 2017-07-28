Петербург проводил мощи Николая Чудотворца в Италию

Петербург днем 28 июля проводил мощи Николая Чудотворца на родину, в итальянский город Бари. Святыня, впервые за 930 лет вывезенная из Италии, пробыла в России два месяца, пишут РИА «Новости».

Проводы мощей возглавит патриарх Кирилл. Сначала он совершит праздничное богослужение в Троицком соборе лавры. Затем в 14 часов предстоятель РПЦ совершит молебен у ковчега со святыней, который после повезли в аэропорт Пулково.

В прощании также участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко, бизнесмен и друг президента Константин Голощапов, вице-губернатор Северной столицы Константин Серов, полпреда президента по СЗФО Николай Цуканов и другие представители власти и бизнеса, сообщает «Фонтанка.ру».

За две недели мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонились около 500 тыс. человек. Приезд святыни в Москву и Северную столицу стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

На следующий день после провода мощей патриарх Кирилл возглавит в Петербурге заседание священного синода РПЦ, на котором будут рассмотрены насущные проблемы Церкви. Священный Синод является органом управления РПЦ в период между архиерейскими соборами. Его возглавляет, согласно уставу РПЦ, патриарх.

В воскресенье патриарх совершит богослужение Никольском морском соборе Кронштадта. Затем глава РПЦ примет участие в праздновании 320-летия Военно-морского флота России.