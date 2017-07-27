Станцию метро "Невский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"Невский проспект" был закрыт с 21:49 из-за бесхозного предмета. Кроме того, не работал переход на станцию метро "Гостиный двор".

"В 22:15 станция "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" открыты. В рюкзаке личные вещи", - рассказали в метрополитене.