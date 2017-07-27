Синоптики обещают на День ВМФ в Петербурге ливень, грозу и штормовой ветер

Синоптики обещают на День Военно-Морского флота в Петербурге ливень, грозу и штормовой ветер. Такой прогноз появился на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Причем сильный ветер начнет дуть еще 29 июля. "При грозах кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с, - говорится в сообщении синоптиков.

В эти выходные Северную столицу накроет южный циклон, пишет "Деловой Петербург". В субботу днем пройдет сильный дождь. Ветер днем северный, 4-9 м/с, воздух прогреется до 22 градусов.

На следующий день также ожидаются грозы, ливни и плюс 22 градуса. В Ленинградской и Новгородской областях, а также в Карелии на выходные объявлено штормовое предупреждение.

В этом году в Петербурге на День ВМФ запланирован главный военно-морской парад страны. В нем примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.