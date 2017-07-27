Картина дня: «Зенит» и предстоящий День ВМФ

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит». Петербургский футбольный клуб заплатит за переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони 10 млн евро. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (10:32), «АиФ - Петербург» (10:50) и «Gazeta.spb» (11:57).

24-летний аргентинец подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт. В минувшем сезоне он сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал аврал новостей о предстоящем Дне Военно-Морского флота, который будут праздновать 30 июля. Во-первых, президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в военно-морском параде в Петербурге. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Финляндии.

«Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть, как он будет организован, как он пройдет. Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным», - сказал Путин.

Он также рассказал, что недавно было принято решение возродить Главный военно-морской парад. «Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более ста лет. Такой парад и проводился раньше, может в чуть меньшем масштабе, в День ВМФ России», - отметил президент.

Во-вторых, 28 и 30 июля центр Петербурга будут частично перекрывать для транспорта. Завтра с 09:25 до 13:20 будет прекращено движение по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам, переправы будут разведены. Также с 09:00 до 12:00 движение транспорта будет прекращено по Сенатской площади, Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной.

В воскресенье, 30 июля, с 09:25 до 11.50 движение транспорта будет прекращено по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам, а также с 06:00 до 12:00 по Сенатской площади, Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной.Кроме того, с 23 июля вплоть до 22:00 01 августа закрыто движение транспорта по Таможенному переулку, Галерной улице от дома 5 до Сенатской площади.

Зато из-за массовых ограничений 28 и 30 июля Центральный участок ЗСД станет бесплатным на время проведения репетиций и самого парада. Еще один бонус – 30 июля крейсер «Аврора» откроют для свободного входа. Вместе с ним и Центральный военно-морской музей, а также все его филиалы: музей «Дорога жизни», Кронштадтский морской собор и подводная лодка «Народоволец». Чтобы не запутаться в массе мероприятий и не упустить большой морской парад, смотрите нашу подробную афишу Дня ВМФ.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «АиФ - Петербург».