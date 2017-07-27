В центре Петербурга 28 июля бесплатно и анонимно протестируют на гепатит С. Акция экспресс-тестирования пройдет в рамках Международного дня борьбы с гепатитом.

Любой желающий сможет сдать кровь из пальца и уже через пять минут узнать результат с 13:00 до 19:00, в Александровском саду, неподалеку от станции метро «Горьковская».

Кроме того, у специалистов благотворительного фонда «Гуманитарное действие» можно будет получить до- и послетестовую консультацию о формах передачи вирусных гепатитов и методах предохранения.

Специально к 28 июля сотрудники фонда запустили в соцсетях флэшмоб «#гепатит_нет», посвященный проблеме. Петербуржцы фотографируются или снимают видео с хэштегом и выкладывают в любой социальной сети.

По последним данным Роспотребнадзора, в России - 5,8 млн человек с гепатитом С.