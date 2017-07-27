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В Кронштадт из Мордовии доставили мощи адмирала Федора Ушакова

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© Фото: vk.com/club22262877
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    Поклониться им можно до 31 июля в Ставропигиальном Никольском Морском соборе.

    В Кронштадт из Мордовии доставили мощи Святого праведного адмирала Федора Ушакова. Поклониться им можно до 31 июля в Ставропигиальном Никольском Морском соборе. Об этом сообщили в Минобороны России.

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    Адмирал Федор Ушаков был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году. Принесение мощей проведено по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Праздничное богослужение в честь Дня Военно-Морского флота пройдет в Морском соборе 30 июля. Божественная литургия начнется в 09:00, возглавит ее патриарх Кирилл.

    В Кронштадт ко Дню ВМФ также доставят десницу апостола Андрея Первозванного из московского Богоявленского собора. После богослужения патриарх Кирилл благословит личный состав ВМФ России перед мощами небесных покровителей моряков.

    Мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно ыбло поклониться до 18 часов сегодняшнего дня, 27 июля, завтра их вновь отправят в папскую базилику в Бари, которую они не покидали 930 лет. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

    В этом году в Петербурге на День ВМФ пройдет главный военно-морской парад страны. В нем примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

    Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации. Президент РФ Владимир Путин лтично пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в параде в Петербурге.

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