Пожарные остановили распространение огня на улице 2-й Луч. Для этого использовали спасательную авиацию и пожарные рукава автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

На место происшествия приехал первый замначальника ГУ МЧС по Петербургу Дмитрий Лёгенький, пишет "Фонтанка.ру". По его словам, "взрывы", про которые говорили очевидцы, связаны с хлопками тары.

В ангаре хранились химические реагенты и бытовая химия. Ангар сделан из металла и огонь частично сложил конструкцию, в связи с чем в некоторых местах упала кровля. Пострадавшие, по словам Легенького, отсутствуют.

На месте пожара превышена предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, однако опасности для окружающих нет. Сильный ветер разносит реагенты, и их концентрация уменьшается.

Пожар начался около 16 часов, улицу заволокло вначале черным дымом, а позднее он стал желтым, а затем белым.