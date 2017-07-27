Празднование Дня ВМФ на два дня ограничит движение в центре Петербурга. Причиной ограничений станет подготовка к главному в стране военно-морскому параду. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Завтра, 28 июля, с 09:25 до 13:20 будет прекращено движение по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам, переправы будут разведены. Также с 09:00 до 12:00 движение транспорта будет прекращено по Сенатской площади, Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной.

В воскресенье, 30 июля, с 09:25 до 11.50 движение транспорта будет прекращено по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам, а также с 06:00 до 12:00 по Сенатской площади, Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной.

Кроме того, с 23 июля вплоть до 22:00 01 августа закрыто движение транспорта по Таможенному переулку, Галерной улице от дома 5 до Сенатской площади.

Из-за массовых ограничений 28 и 30 июля Центральный участок ЗСД станет бесплатным на время проведения репетиций и самого парада.