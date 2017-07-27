Крейсер «Аврора» откроют для свободного входа в День ВМФ

Крейсер «Аврора» откроют для свободного входа в День Военно-Морского флота, который будут праздновать 30 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального военно-морского музея.

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Для бесплатного входа также будет открыт сам музей и все его филиалы: музей «Дорога жизни», Кронштадтский морской собор и подводная лодка «Народоволец».

«Уважаемые петербуржцы и гости нашего города! День бесплатного посещения экспозиции Центрального военно-морского музея в июле переносится со среды 26 июня на День Военно-Морского Флота, воскресенье 30 июня», - говорится на сайте музея.

При этом крейсер «Аврора» 26 и 27 июля закрыты для посещения «по техническим причинам для подготовки корабля к празднованию Дня ВМФ».

В этом году в Северной столице на День ВМФ пройдет главный военно-морской парад страны. В нем примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.

Специально к параду Минобороны России запустило приложение, где можно посмотреть подробную информацию о кораблях и авиации, которые прибыли в Петербург. Из-за Дня ВМФ 30 июля до 15 часов будет закрыт весь Заячий остров.