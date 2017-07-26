Европейский университет попросил аннулировать свою лицензию

Европейский университет в Петербурге попросил аннулировать свою лицензию. Заявление отправлено в Федеральную службу по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

"После того как лицензия будет отозвана и соответствующая запись появится в реестре Рособрнадзора, университет сможет подать документы на получение новой лицензии по всем программам магистратуры, аспирантуры и дополнительной профессиональной подготовки", - рассказали в ВУЗе.

ЕУ начал оформлять новую лицензию еще 13 июля, когда стало известно, что суд в очередной раз подтвердил законность претензий Рособрнадзора и лишении лицензии.

Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета 20 марта. Вуз не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении множественных нарушений в своей работе.

При этом в ЕУ заявляли, что все нарушения уже устранили, а решение было обжаловано в апелляционной инстанции и в силу не вступило, заседание назначено на 7 августа. Поскольку университет будет подавать документы на новую лицензию, разбирательство будет автоматически прекращено.

Ректор Европейского университета Олег Хархордин 23 июня объявил о своем уходе, он руководил вузом с 2009 года. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора ЕУ с 2003 по 2009 год.