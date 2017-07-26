Обвиняемый в организации теракта в Петербурге пожаловался на сотрудников ФСБ

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Акрам Азимов просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые его задержали. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мой подзащитный написал заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативных сотрудников ФСБ, которые его задержали. Мой подзащитный находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следователям", - сказала адвокат фигуранта Ольга Динзе в Мосгорсуде.

По ее словам, оперативники незаконно вывезли Азимова на территорию России. Защитник добавила, что перед задержанием Азимову была вручена граната РГД-5, для того, чтобы он оставил на ней отпечатки пальцев.

Акрама забрали 15 апреля из больницы в киргизском Оше, а затем привезли в Москву и доставили в тот же подвал. При этом изначально сообщалось, что его задержали в Москве, однако мать подозреваемых рассказала, что это была лишь постановка.

Двумя днями ранее, 24 июля, издание Republic рассказало о "секретной тюрьме" ФСБ, где находились братья Аброр и Акрам Азимовы. По словам Аброра Азимова, в тюрьме его пытали мужчины, которые представлялись сотрудниками ФСБ в отставке.

Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли. На данный момент в больницах остаются трое пострадавших. При этом Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при взрыве.