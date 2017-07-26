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Активисты предложили подземке бесплатно провозить стоящих в очереди пассажиров

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© Фото: vk.com/id2182498

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Метрополитен проводит эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров, что привело к очередям на вход.

Общественное движение "За безопасность" предложили петербургской подземке бесплатно провозить стоящих в очереди пассажиров. Активисты обратились к руководству метрополитена с пожеланием проработать механизм поощрения тех, кто стоит по 20-30 минут в очереди на вход.

Сегодня, 26 июля, метрополитен уже третий день подряд проводит эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Сегодня эксперимент проходит на станциях метро "Спасская", "Звенигородская", "Крестовский остров" и "Электросила". Сколько еще дней будут экспериментировать над петербуржцами, неизвестно.

"Эксперимент по тотальному досмотру пассажиров на станциях метрополитена пока привел только к тотальной критике системы безопасности метро. Петербуржцы вынуждены простаивать в очередях по 15-20 минут, что вызывает недоумение, так как ничего подобного никогда не было. Поэтому мы предлагаем метрополитену проработать механизм поощрения. Например, следующая поездка в метро может быть со скидкой 50%, или детям, которые выстояли в очереди вместе со взрослыми - мягкую игрушку с символом метрополитена", - заявил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Активисты считают, что такие меры привлекут дополнительный пассажиропоток, а ответственные службы смогут проверить работу системы безопасности при максимальной загрузке конкретной станции, что в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, обязательно.

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