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Суд отправил владельца обрушившейся квартиры на Каменноостровском под домашний арест

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© Фото: Александр Глуз / spb.kp.ru
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    Из-за ремонта деформировались межэтажные перекрытия дома, были эвакуированы около 30 жильцов.

    Петроградский районный суд отправил владельца обрушившейся квартиры на Каменноостровском проспекте, 57, под домашний арест на два месяца. Из-за ремонта в квартире 22 июля деформировались межэтажные перекрытия дома, были эвакуированы около 30 жильцов. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

    По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В рамках дела был задержан владелец квартиры - генеральный директор фирмы "Базис" Александр Свиридов. Теперь ему запрещено общение с внешним миром, разрешена лишь двухчасовая прогулка в пределах муниципального округа.

    Свиридов проводил строительные работы сразу в двух квартирах здания 1910 постройки - номер 13 на первом этаже и номер 24 на втором. По словам адвоката Свиридова, все работы производились на основании договора с жилищным комитетом Смольного, а проект согласовали все необходимые инстанции.

    Масштабная перепланировка осуществлялась законным способом, также ранее сообщили в администрации Петроградского района. По данным "Фонтанки.ру", обе квартиры обошлись новому собственнику в 12 млн рублей, при том что общая их площадь составляет 251 кв. метр. До сноса перегородок в них были размещены девять комнат.

    У Свиридова, несмотря на покупку, права собственности пока нет. Его планировалось зарегистрировать после ввода объекта в эксплуатацию, то есть после проведения и приемки капремонта. Большинство жильцов пострадавшего дома сейчас размещены в маневренном фонде, часть из них переехали пожить к родственникам и друзьям.

    Услугами компании "Базис" пользовались мировой производитель сетевого оборудования Cisco, кофейный гигант Jacobs Douwe Egberts, банк "Югра", "Русские самоцветы", ЛОЭСК, фармацевтический холдинг "Герофарм" и другие. Офисные пространства, спроектированные и выполненные командой Свиридова, можно увидеть в том числе в деловых центрах Петербурга – "Невской ратуше" в Дегтярном переулке и "Марксе" на Измайловском проспекте.

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