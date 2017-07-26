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Дорожники смольнинского "Центра" красят ограждения прямо поверх грязи

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© Фото: "Красивый Петербург"

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Фотографии сделаны на Владимирской площади, Невском и Владимирском проспектах.

Дорожники смольнинского "Центра" красят ограждения в центре Петербурга прямо поверх грязи. ГУДП "Центр" принадлежит комитету по благоустройству. Об этом сообщили в движении "Красивый Петербург".

Активисты движения провели проверку и сфотографировали ограждения и столбики на Владимирской площади, Невском и Владимирском проспектах только что после покраски.

"Лепить новую краску поверх грязи и остатков старой краски – это инновационные технологии, отсутствие квалификации у работников или наплевательство начальства унитарного предприятия?" - задаются вопросом общественники.

Сейчас это же предприятие, ГУДП "Центр", моет центр Северной столицы, где 30 июля пройдет главынй военно-морской парад страны, посвященный Дню ВМФ, и большая праздничная программа. Дорожники отчитались, что за прошедшую неделю с улиц Петербурга было вывезено более трех тыс. тонн грязи и 639 тонн мусора.
Фото: "Красивый Петербург"
 

Проверка "Красивого Петербурга" прошла в рамках акции "И так сойдет". Ранее активисты также проверили состояние ЖКХ и благоустройство окрестностей площади Тургенева. При этом еще до начала инспекции местные власти и коммунальщики начали устранять некоторые нарушения.

"Очень "оригинально" подошел к этому "Жилкомсервис №1" Адмиралтейского района под руководством Олеси Артемьевой, закрасив надписи на стенах парадных накануне общественной инспекции", - рассказали активисты.
Фото: "Красивый Петербург"

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