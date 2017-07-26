  • 26 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 11:17 59.89050  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 11:17 69.7420  
Нефть($) 26.07.2017 50.72 0.22
Нефть(p) 26.07.2017 3033.99 +21.30

Смольный проиграл суд по логотипу Петербурга от студии Артемия Лебедева

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Комитет по туризму пытался оспорить решение УФАС, которое потребовала расторгнуть договор со студией.

Смольный проиграл суд по логотипу Петербурга от студии Артемия Лебедева. Комитет по туризму пытался оспорить решение антимонопольной службы (УФАС), которая потребовала расторгнуть договор со студией. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону антимонопольщиков.

По последнему решению УФАС, контракт, стоимость которого была всего один рубль, должен был быть расторгнут еще до 17 апреля 2017 года. Смольный нарушил ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции".

Комитет заключил договор со студией Лебедева уже после того, как работы были выполнены. Таким образом студия Лебедева находилась в приоритетном положении по отношению к другим компаниям.

С жалобой в УФАС обратилась компания-конкурент студии Лебедева - "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". В итоге, осенью 2016 года антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября прекратить действие договора со студией Лебедева.

В свою очередь Артемий Лебедев обрушился критикой на действия УФАС. "Потратить миллионы, чтобы спасти потраченный рубль? Я думаю, что питерский комитет по туризму должен опротестовать требование ФАС и придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон", - написал он в своем блоге.

Комитет по туризму будет оспаривать решение суда от 25 июля в апелляционной инстанции.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm