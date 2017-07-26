Смольный проиграл суд по логотипу Петербурга от студии Артемия Лебедева. Комитет по туризму пытался оспорить решение антимонопольной службы (УФАС), которая потребовала расторгнуть договор со студией. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону антимонопольщиков.

По последнему решению УФАС, контракт, стоимость которого была всего один рубль, должен был быть расторгнут еще до 17 апреля 2017 года. Смольный нарушил ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции".

Комитет заключил договор со студией Лебедева уже после того, как работы были выполнены. Таким образом студия Лебедева находилась в приоритетном положении по отношению к другим компаниям.

С жалобой в УФАС обратилась компания-конкурент студии Лебедева - "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". В итоге, осенью 2016 года антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября прекратить действие договора со студией Лебедева.

В свою очередь Артемий Лебедев обрушился критикой на действия УФАС. "Потратить миллионы, чтобы спасти потраченный рубль? Я думаю, что питерский комитет по туризму должен опротестовать требование ФАС и придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон", - написал он в своем блоге.

Комитет по туризму будет оспаривать решение суда от 25 июля в апелляционной инстанции.