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В России запустили программу обмена старых iPhone на новые с доплатой

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© Фото: publicdomainpictures.net

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Программа trade-in не распространяется на компьютеры и планшеты Apple.

В России запустили программу обмена старых iPhone на новые с доплатой. Программа trade-in не распространяется на компьютеры и планшеты Apple. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников проекта.

По данным издания, на первом этапе сдать в trade-in старый аппарат можно будет в re:Store, «М.видео» и «Связном». Представители всех трех сетей подтвердили участие в программе. В дальнейшем список магазинов может расшириться, добавил близкий к одному из участников проекта источник.

«Связной» уже запустил программу trade-in, заявил представитель ритейлера Сергей Тихонов. Обменять старый iPhone можно более чем в 100 магазинах, а на всю сеть (2700 точек) программа распространится в августе. Программа бессрочная, подтверждает Тихонов.

Сеть re:Store также начала обмен старых iPhone на новые, рассказала представитель компании Людмила Семушина. Проводить его пока планируется до середины августа 2017 года, а потом проект может стать бессрочным. «М.видео» согласовывает условия программы с Apple, передал директор проекта M_mobile ритейлера Андрей Губанов.

По trade-in Apple принимает произведенные специально для России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии. Приобретенные таким образом смартфоны будут восстанавливаться. Размер скидки автоматически определит специальное ПО – сумма будет зависеть от технического состояния, внешнего вида аппарата и цен на бывшее в употреблении оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств.

Сдать можно аппараты начиная с iPhone 4, подтверждает Тихонов. Максимальная скидка на новое устройство может достигать нескольких десятков тыс. рублей, добавляет он. По словам Семушиной, скидки на новые аппараты составят до 30%.

 

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