«Теплосеть» 26 июля проведет повторные испытания труб в Кировском районе

Глава МО «Черная речка» подал в отставку после скандала с госзакупками

Петербург возглавил рейтинг популярных у туристов городов в День ВМФ

Глава МО «Черная речка» подал в отставку после скандала с госзакупками

Петербург возглавил рейтинг популярных у туристов городов в День ВМФ

В России запустили программу обмена старых iPhone на новые с доплатой

Дорога на Турухтанные острова - от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, улица Кронштадтская, улица Зайцева, улица Маринеско, улица Краснопутиловская - от улицы Зайцева до Автовской улицы, улица Новостроек - от улицы Зайцева до проспекта Стачек, улица Зины Портновой, улица Подводника Кузьмина, Трамвайный проспект - от проспекта Стачек до Бульвара Новаторов, проспект Маршала Жукова - от улицы Кронштадтской до Дороги на Турухтанные острова, проспект Стачек - от улицы Червоного Казачества до Трамвайного проспекта, проспект Ветеранов - от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта.

«Теплосеть Петербурга» 26 июля проведет повторные испытания труб в Кировском районе. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

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Лучшее в Петербурге День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля. читать далее → Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты. читать далее → «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно. читать далее →

Как это сделано написать письмо Царская одежда: как производят меховые изделия «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира. все письма → прочитать письмо →