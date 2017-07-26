«Теплосеть» 26 июля проведет повторные испытания труб в Кировском районе

«Теплосеть Петербурга» 26 июля проведет повторные испытания труб в Кировском районе. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.
В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:
Дорога на Турухтанные острова - от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, улица Кронштадтская, улица Зайцева, улица Маринеско, улица Краснопутиловская - от улицы Зайцева до Автовской улицы, улица Новостроек - от улицы Зайцева до проспекта Стачек, улица Зины Портновой, улица Подводника Кузьмина, Трамвайный проспект - от проспекта Стачек до Бульвара Новаторов, проспект Маршала Жукова - от улицы Кронштадтской до Дороги на Турухтанные острова, проспект Стачек - от улицы Червоного Казачества до Трамвайного проспекта, проспект Ветеранов - от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта.