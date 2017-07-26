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Ространснадзор усилит меры безопасности в метро

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© Фото: Instagram / @anton666dedenko

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Ведомство готовит изменения в требования безопасности работы подземки.

Ространснадзор усилит меры безопасности в метро. Ведомство готовит изменения в требования безопасности работы подземки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Ространснадзора Виктора Басаргина.

"Сразу после трагедии в петербургском метро правительством подписано постановление, которое утвердило новое положение о безопасности метрополитена. И когда мы осуществляли проверку метрополитенов, мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений", - рассказал Басаргин.

По его словам, что в ходе проверок российских метрополитенов в каждом выявлены десятки нарушений системы безопасности.

"По петербургскому метрополитену проверка завершена в апреле, выписано предписание. В соответствии с предписанием была разработана "дорожная карта" по устранению замечаний, они реализуются. Там, где были мероприятия Кубка конфедераций или подготовка к ЧМ-2018, мы завершили проверку в первую очередь. Нарушения у всех аналогичные: где-то лучше, где-то - хуже", - добавил Басаргин.

Последние три дня, 24, 25 и 26 июля, в петербургской подземке усилены меры безопасности. Они также связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

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