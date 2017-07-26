В Петербурге 26 июля днем будут кратковременные дожди. Температура воздуха днем - от 22 до 24 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца был в 04:25, закат будет в 21:44. После заката температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, небо прояснится, вероятность осадков - минимальные 2%.