NASA одобрил проект космического отеля на околоземной орбите, он называется Managed, Reconfigurable, In-space Nodal Assembly. Его проект разработала команда Массачусетского технологического института. Об этом сообщает «Русская планета».

Развитие индустрии космического туризма активно набирает обороты и опыт первых космических туристов тому подтверждение. Всерьез разговор о создании космических гостиниц ведется с начала коммерческих полетов в космос, однако сейчас главным и единственным действующим «отелем» являлась российская МКС.

Международный научно-исследовательский центр и космический дом для интернациональной команды космонавтов по совместительству, состоит из 15 основных модулей, двух космических кораблей - пилотируемого «Союза» и грузового «Прогресса».

Некоторые страны имеют собственные модули в составе станции, другие имеют возможность проведения научной работы на «арендной» основе. По договоренности с «Роскосмосом», ведающим всеми космическими туристами, коммерческие путешественники заселяются на Российский сегмент МКС. Его жилой центр — модуль «Звезда», один из первых элементов станции, доставленный на орбиту в 2000 году.

Идея трансформировать модули, которые находятся на орбите более 20-25 лет в гостиницы, весьма актуальна, считает руководитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Именно она планирует разместить на орбите рекреационный аналог МКС.

«Сегодня специалисты нашей корпорации вовсю ведут проектные работы, и ожидается, что пощупать первый модуль «во плоти» можно будет уже через пару лет. Вкратце об отеле: 20 кубометров и четыре номера, единовременное число туристов на борту - семь. Расстояние до Земли - порядка 360 км, период обращения - около 90 минут. Варианты посещения станции: краткосрочные экспедиции от 3 до 14 дней, пребывание средней продолжительности от одного до двух месяцев, долгосрочные визиты на четыре-шесть месяцев и сочетание пребывания на Коммерческой космической станции и МКС. Расстояние между двумя станциями будет около 100 км, высота орбиты ККС пока не уточняется», - рассказал Солнцев.