Картина дня: «Зенит» и сумасшедшее метро Петербурга

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит». Сегодня, 25 июля, в петербургский футбольный клуб отказался переходить защитник бразильского клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (12:20), «Деловой Петербург» (12:40) и «АиФ - Петербург» (15:00).

О своем решении 23-летний игрок заявил в интервью изданию Globo Esporte. «Могу сказать лишь то, что не перейду в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет», – рассказал Кайо.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало сумасшедшее петербургское метро. Во-первых, сегодня из-за бесхозного предмета на сорок минут закрывали станцию метро «Лиговский проспект». В итоге взрывотехники не нашли ничего опасного.

Во-вторых, подземка Северной столицы продолжает проводить, по словам пассажиров, «бесчеловечный эксперимент» - отправлять на проверку каждого «звенящего» на рамках. Если вчера в зону действия эксперимента попали «Звенигородская» и «Спасская» (которые работали с перебоями), то сегодня – «Спасская» и «Электросила».

На «Электросиле» и вовсе вечером собралась очередь из ста человек, что совершенно обескуражило петербуржцев. Люди пишут, что утром и так опоздали на работу из-за таких мер, а вечером все повторилось.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «АиФ - Петербург».