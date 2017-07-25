  • 25 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 23:17 59.83480  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 23:17 69.6970  
Нефть($) 25.07.2017 50.16 +3.02
Нефть(p) 25.07.2017 3000.50 +188.26

Картина дня: «Зенит» и сумасшедшее метро Петербурга

Автор:


© Фото: shutterstock.com

Темы дня

Кто из футболистов отказался переходить в петербургский клуб, почему закрывали станцию «Лиговский проспект», на какой эксперимент пошла подземка, что на входе на станции собираются очереди.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит». Сегодня, 25 июля, в петербургский футбольный клуб отказался переходить защитник бразильского клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (12:20), «Деловой Петербург» (12:40) и «АиФ - Петербург» (15:00).

О своем решении 23-летний игрок заявил в интервью изданию Globo Esporte. «Могу сказать лишь то, что не перейду в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет», – рассказал Кайо.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало сумасшедшее петербургское метро. Во-первых, сегодня из-за бесхозного предмета на сорок минут закрывали станцию метро «Лиговский проспект». В итоге взрывотехники не нашли ничего опасного.

Во-вторых, подземка Северной столицы продолжает проводить, по словам пассажиров, «бесчеловечный эксперимент» - отправлять на проверку каждого «звенящего» на рамках. Если вчера в зону действия эксперимента попали «Звенигородская» и «Спасская» (которые работали с перебоями), то сегодня – «Спасская» и «Электросила».

На «Электросиле» и вовсе вечером собралась очередь из ста человек, что совершенно обескуражило петербуржцев. Люди пишут, что утром и так опоздали на работу из-за таких мер, а вечером все повторилось.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «АиФ - Петербург».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm