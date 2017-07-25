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Депутат Купчино Александр Смехов задержан при получении взятки 150 тыс. евро

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА "Новости"

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Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество".

Депутат Купчино Александр Смехов задержан при получении взятки 150 тыс. евро (более 10 млн рублей). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ "покушение на мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Следственного комитета.

По данным следствия, Смехов потребовал от неназванного предпринимателя эту сумму денег за решение вопроса о восстановлении статуса разрешения на строительство объекта недвижимости в суде первой, второй и третьей инстанции Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

При этом, как рассказали следователи, депутат не имел реальной возможности исполнить обещанное. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Смехова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

"Фонтанка.ру" также пишет, что парламентарий до задержания уже получал трижды по 20 млн рублей. Александр Смехов - секретарь регионального отделения политической партии "За справедливость".

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