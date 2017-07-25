Разводка Ладожского моста временно перекроет трассу "Кола"

Разводка Ладожского моста временно перекроет федеральную трассу "Кола". Мост вновь перекроют для прохода 18-метровой яхты "Бриз". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Переправу разведут 26 июля с с 10:00 до 10:45, движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. Трасса "Кола": Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией.

Технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Ранее Ладожский мост разводили для этой же яхты 17 июля.

Также мост разводили 6 июля для прохода норвежских яхт "Freisi" и "Spirite" с максимальным высотным габаритом 17,5 метров. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.