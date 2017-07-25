  • 25 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 18:17 59.83480  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 18:17 69.6970  
Нефть($) 25.07.2017 49.58 +1.83
Нефть(p) 25.07.2017 2965.80 +117.17

Россия вооружает страны: Ирак и Турция получат новые ракеты

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

Темы дня

За первое полугодие 2017 года Россия продала вооружений для ВВС на два млрд долларов.

Россия и Турция 25 июля подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - заявил Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливость и развитие".

"Почему это должно вызывать напряжение? Государству необходимо искать идеальные пути для обеспечения собственной безопасности", - так президент Турции прокомментировал озабоченность США по поводу покупки российских ЗРС С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.

Одновременно с Турцией о получении нового вооружения из России отчитался Ирак. Сегодня вице-президент Ирака Нури аль-Малики поблагодарил РФ и президента Владимира Путина лично за то, что была согласована ускоренная поставка вооружения.

"Я хотел бы также засвидетельствовать свою благодарность и свою высокую оценку вам лично и Российской Федерации за то, что в тот момент, когда мы начали подвергаться ожесточенной и массированной атаке, имеющей политические цели, а также имеющей последствия в регионе и на международной арене, я имею в виду борьбу с терроризмом, Россия заняла почетную и честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о которых мы договорились ранее", - сказал вице-президент Ирака на встрече с Путиным.

Аль-Малики отметил, что власти его страны добились успехов в борьбе с терроризмом "на поле боя", однако Багдаду нужно по-прежнему прилагать масштабные усилия для обеспечения безопасности в стране. "Мы добились военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, но сейчас нам нужно сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению и городам", - пояснил он.

Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011-2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, "однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии". Аль-Малики подчеркнул, что Россия не допустила распада Ирака и Сирии, что могло бы привести к негативным изменениям в регионе, и выразил свою благодарность в связи с этим.

Всего за первое полугодие 2017 года Россия продала вооружений для ВВС на два млрд долларов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm