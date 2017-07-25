Россия вооружает страны: Ирак и Турция получат новые ракеты

Россия и Турция 25 июля подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - заявил Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливость и развитие".

"Почему это должно вызывать напряжение? Государству необходимо искать идеальные пути для обеспечения собственной безопасности", - так президент Турции прокомментировал озабоченность США по поводу покупки российских ЗРС С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.

Одновременно с Турцией о получении нового вооружения из России отчитался Ирак. Сегодня вице-президент Ирака Нури аль-Малики поблагодарил РФ и президента Владимира Путина лично за то, что была согласована ускоренная поставка вооружения.

"Я хотел бы также засвидетельствовать свою благодарность и свою высокую оценку вам лично и Российской Федерации за то, что в тот момент, когда мы начали подвергаться ожесточенной и массированной атаке, имеющей политические цели, а также имеющей последствия в регионе и на международной арене, я имею в виду борьбу с терроризмом, Россия заняла почетную и честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о которых мы договорились ранее", - сказал вице-президент Ирака на встрече с Путиным.

Аль-Малики отметил, что власти его страны добились успехов в борьбе с терроризмом "на поле боя", однако Багдаду нужно по-прежнему прилагать масштабные усилия для обеспечения безопасности в стране. "Мы добились военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, но сейчас нам нужно сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению и городам", - пояснил он.

Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011-2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, "однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии". Аль-Малики подчеркнул, что Россия не допустила распада Ирака и Сирии, что могло бы привести к негативным изменениям в регионе, и выразил свою благодарность в связи с этим.

Всего за первое полугодие 2017 года Россия продала вооружений для ВВС на два млрд долларов.