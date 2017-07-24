Ремонт трамвайных путей частично перекроет улицу Савушкина

Ремонт трамвайных путей с 28 июля по 28 августа частично перекроет улицу Савушкина. Улица Савушкина и Стародеревенская улица временно станут односторонними. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

На месяц закрывается движение по улице Савушкина от Липовой аллеи к Стародеревенской улице. Кроме того, для отвода транспорта на время ремонта закрывается движение по Стародеревенской улице от улицы Савушкина к Приморскому проспекту.

Также закрывается движение по Гороховому переулку в створе улицы Савушкина и по четной стороне Горохового переулка от Приморского проспекта к улице Савушкина.