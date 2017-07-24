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МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Петербурге 25 июля

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© Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

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Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.

МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Петербурге во вторник, 25 июля. При этом ночью и утром будет туман. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.

"Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.

"Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - также советуют спасатели.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов", - говорится в сообщении МЧС.

Если вы оказались на открытой местности, то не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах; во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз.

"Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу; если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле", - советуют в МЧС.

При ударе молнии в человека, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание "рот в рот" и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

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