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Суд отказался рассматривать иск по референдуму передачи Исаакия РПЦ

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© Фото: Instagram / @alexey_zarayskiy

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Оппозиционные депутаты пытались оспорить отказ ЗакСа в проведении общенародного голосования.

Октябрьский районный суд отказался рассматривать иск по референдуму передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили в городском суде.

Иск подали оппозиционные депутаты петербургского Законодательного собрания Михаил Амосов, Борис Вишневский и Максим Резник. Они пытались оспорить отказ ЗакСа в проведении общенародного голосования.

"Это чушь, мы будем оспаривать это определение. До этого тот же суд уже рассматривал нашу жалобу по отказу проведения референдума по "Охта-центру". Нам тогда отказали, но рассмотрели заявление. Где мы еще можем требовать отмены незаконных постановлений, как не в суде?" - цитирует "Фонтанка.ру" Вишневского.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за проведение народного референдума о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня, оппозиционные депутаты считают это решение незаконным, поэтому подали иск в суд.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

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