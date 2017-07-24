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Около трех тыс. грузин не вернулись из ЕС после введения безвизового режима

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© Фото: Алексей Витвицкий / РИА "Новости"

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Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта 2017 года.

Около трех тыс. граждан Грузии не вернулись из Евросоюза после введения безвизового режима. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Грузии Шалву Хуциишвили.

"Из 55 тыс. граждан Грузии около трех тыс. не вернулись в установленные сроки. Впрочем, это не означает, что эти граждане однозначно нарушили безвизовый режим с Евросоюзом. Они могли перейти в такие страны, как Украина, Турция или Белоруссия, с которыми у Грузии также действует безвизовый режим. МВД Грузии уже идентифицировало этих граждан", - рассказал Хуциишвили.

Он также сообщил, что, несмотря на предупреждения грузинских пограничников о проблемах с идентификационными документами, 160 граждан все же вылетели в страны Европы, однако их вернули на родину из европейских аэропортов после прохождения паспортного контроля.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней. В середине мая Евросоюз ввел аналогичный безвизовый режим с Украиной.

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