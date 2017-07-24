Деформация перекрытий дома на Каменноостровском закончилась уголовным делом

Деформация межэтажных перекрытий дома на Каменноостровском проспекте закончилась уголовным делом. Об эвакуации 20 жильцов дома номер 57 стало известно вечером 22 июля. Об этом сообщили в прокуратуре Петроградского района.

"В результате нарушения правил безопасности при ведении работ в ходе капитального ремонта в одной из квартир дома произошло частичное обрушение несущей колоны зданий, в результате чего наступила деформация межэтажных перекрытий четырех вышерасположенных этажей", - рассказали в ведомстве.

По факту деформации петербургский Следственный комитет возбудил дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). По словам жильцов дома, деформацией они обязаны новому соседу, пишет "Фонтанка.ру". Он выкупил коммуналку на втором этаже и будто бы снес все перекрытия, в том числе капитальные.