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Ведомости: Российских операторов ждут многомиллиардные штрафы за «закон Яровой»

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Российский закон противоречит новому регламенту Европейского союза о защите данных.

Российских операторов ждут многомиллиардные штрафы за «закон Яровой», так как он противоречит новому регламенту Европейского союза (ЕС) о защите данных, который будет введен в мае 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Нарушение регламента, в том числе иностранными компаниями, может повлечь за собой штрафы до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.

Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 млрд рублей.

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Законодательство ЕС предполагает избирательное хранение данных пользователей и не всех, а только определенных – в целях обеспечения национальной безопасности и правопорядка и только при наличии соответствующих подтверждений от спецслужб, рассказал директор по стратегическим проектам Института исследований интернета и участник рабочей группы «Связь и информационные технологии» Российского союза промышленников и предпринимателей Ирина Левова.

«Закон Яровой» при этом подразумевает хранение данных всех абонентов без исключения и использование этих данных постфактум для доказательств, в случае если пользователь окажется виновным.

Еще одна норма, которая есть в европейском законодательстве и отсутствует в российском, – оператор персональных данных должен в течение 72 часов сообщить об утечке таких данных, если она произошла, заявил старший менеджер управления информационными рисками «KPMG Россия» Андрей Дроздов.

Партнер консалтингового агентства в области информационной безопасности «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников предполагает, что нормы европейского права будут обязательны к исполнению российскими операторами только в том случае, если операторы работают на территории ЕС. Такая практика, по его словам, не редкость.

Например, российский оператор может собирать и хранить мобильный трафик гражданина ЕС, который живет в России, но продолжает пользоваться сим-картой российского оператора в Европе. Новый европейский закон предусматривает и сценарий, когда российская компания получает данные от европейского оператора для их обработки.

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