Картина дня: «Зенит» и Linkin Park

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали игра между «Зенитом» и «Рубином», которая пройдет на «Зенит-арене» уже завтра, 22 июля, в 17:30. Для зрителей футбольного матча вновь будет организовано движение бесплатных автобусов-шаттлов. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (12:30), «Бумага» (12:55) и «Gazeta.spb» (13:40).

На обслуживание трех маршрутов будут направлены 105 двухсекционных автобусов, которые начнут курсировать по трассам, обкатанным во время Кубка конфедераций ФИФА. С 15:30 до 17:30 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»;

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»;

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 19:30 до 21:30, автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

Кроме того, в субботу с 00:00 до 24:00 в связи с проведением матча в Петербурге будут введены ограничения движения. Дорожные знаки «Движение запрещено» появятся на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге.

Также будет введен запрет остановки транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морскому проспекту от Петроградской улицы до Гребной улицы, Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, Бодрову переулку.

С 19:00 до 21:00 движение будет полностью прекращено по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы и Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала кончина солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который повесился в своем доме в Калифорнии 20 июля около 19 часов по московскому времени. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая. Лидеру Linkin Park был 41 год.

В это же время группа выложила новый клип на трек Talking To Myself, который побил все рекорды по просмотрам на YouTube. К 22 часам 21 июля у видео уже более 11 млн просмотров. В ролике можно увидеть выступления Linkin Park, работу группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая этого года.

Концертный тур группы в поддержку нового альбома должен начаться 27 июля, пока что его никто не отменил, билеты продолжают продаваться. Подробнее о жизни Честера можно узнать в специальном материале «Санкт-Петерубрг.ру»

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».