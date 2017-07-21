В России выбирают специальный государственный шрифт. Его использование будет обязательным на сайтах всех федеральных, региональных и муниципальных сайтах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.

По словам источников издания, близких к Минкомсвязи, основной претендент на статус государственного шрифта - RF Sans от московской компании AIC. Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович информацию о том, что рассматривается именно этот шрифт, не подтвердил, но и не опроверг.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», - разработчики описывают свой продукт в одной из презентаций.

В AIC уточнили, что вместе с этой фирмой над шрифтом работают компания «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера» (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru). «Стояла задача создать функциональный шрифт, который бы учитывал как требования государства (большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств), так и новые потребности интерфейса (пропорции, контрастность, удобочитаемость)», - подчеркнул Геллер.

По словам арт-директора AIC Тимофея Черного, задача заключалась в том, чтобы сделать узнаваемый, универсальный шрифт, пригодный как для заголовков, так и для текста напечатанных на бумаге документов. «Было несколько релизов, многие детали мы выносили на обсуждение дизайн-сообщества и вносили изменения. Работа продолжается, но мы очень довольны направлением движения», - рассказал Черный.