Новым гендиректором «Силовых машин» стал Юрий Петреня

Новым генеральным директором «Силовых машин» стал Юрий Петреня. Ранее эту должность занимал Роман Филиппов, его отправили в отставку после допроса ФСБ по уголовному делу о разглашении гостайны.

«Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон. На должность гендиректора назначен Юрий Петреня, до этого работавший заместителем генерального директора–техническим директором ПАО «Силовые машины», - рассказали «Санкт-Петербург.ру» в компании.

Петреня в течение многих лет работает в области энергомашиностроения, с 2003 года - в «Силовых машинах». В качестве заместителя генерального директора – технического директора ПАО «Силовые машины» отвечал за разработку и реализацию программ по созданию новых поколений перспективного энергооборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики.

До этого он работал генеральным директором НПО ЦКТИ им. И.М. Ползунова (Центральный котлотурбинный институт – ведущий отраслевой научно-исследовательский институт в области энергомашиностроения). Кроме того, Юрий Петреня заведует кафедрой энерго- и электромашиностроения Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого.

Также новый гендиректор является членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором физико-математических наук, профессором, лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники, премии имени академика А.Н. Крылова. Награжден Орденом Почета, медалью к 300-летию Санкт-Петербурга.

«Юрий Петреня - один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании», - отметил председатель Совета Директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов.