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Гендиректора «Силовых машин» отправили в отставку после допроса ФСБ

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

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Роман Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны.

Генерального директора «Силовых машин» Романа Филиппова отправили в отставку после допроса ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Я подтверждаю, что на заседании совета директоров компании 19 июля было рассмотрено решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Силовые машины» и расторжении трудового договора с ним», – сказала и.о. начальника пресс-службы предприятия Ольга Мамаева.

Роман Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны и отпущен под подписку о невыезде. Кто станет новым директором компании станет известно уже сегодня, 20 июля.

Филиппов был назначен генеральным директором ПАО «Силовые машины» в апреле 2015 года. До этого он много лет работал в ПАО «Северсталь», начав карьеру в компании с должности экономиста управления производственной экономики на Череповецком металлургическом комбинате в 1997 году.

«Силовые машины» – одна из ведущих энергомашиностроительных компаний, занимающаяся проектированием, изготовлением и поставками оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.

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